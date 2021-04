Da venerdì 16 aprile in radio e disponibile in digitale “STAI CON ME” il singolo di GENISE con il featuring di RED CANZIAN, che ha scritto questo successo dei POOH con STEFANO D’ORAZIO.

“Un giorno sono entrato in sala d’incisione, nella nostra sala d’incisione, mia – dice Red Canzian – e di Giancarlo Genise, e ho sentito che stavano facendo un pezzo mio… e ridendo gli ho detto: ‘guarda che non ti permetto di uscire con questo brano se non ne canto un pezzo anch’io’. Chiaramente scherzando perché è un caro amico e quindi ci siamo ritrovati a fare questo featuring di una canzone che amo, una canzone del 2000 che arrangiata in questo modo ha preso un’attualità assoluta e poi Giancarlo sappiamo come canta… andiamo sul sicuro!!!”

“Red Canzian è per me un fratello, un amico, un padre… – racconta Genise – un uomo che mi insegna continuamente e quotidianamente cose nuove. Non potevo non omaggiarlo con uno dei suoi più famosi brani e di riflesso omaggiare, i Pooh che quest’anno avrebbero compiuto 55 anni, ed in modo particolare, il testo nato dalla penna di Stefano D’Orazio. Red ed io ci siamo conosciuti dieci anni fa, quando dopo un periodo di un mio fermo a causa di una paralisi facciale, per poter riprendere in mano il mio lavoro, Red mi propose di avviare una scuola di musica presso gli studi dei POOH per tutti quei ragazzi che vogliono affacciarsi al mondo della musica. Mai da li avrei pensato di ritrovarmi ad essere il vocal coach nel tour “Pooh 50” e nei progetti futuri di Red, compreso l’ultimo sulla sua Opera Pop ‘CASANOVA’. È grazie a lui che incoraggiandomi, aiutandomi e avendo notato le mie capacità poi sono arrivati tutta una serie di artisti per i quali nutro un grande affetto e stima e mai mi sarei aspettato che al termine di “Pooh 50 La Reunion” diventassi l’amministratore di questa casa che ha ricordi incredibili per i fan dei Pooh. Mi diverte una cosa per giocare con le parole, se Red Canzian è il “testimone del tempo” e Roby Facchinetti ha “il segreto del tempo”, io più che un amministratore amo definirmi il “custode del tempo” o “il custode del tempio”

Genise, il vocal coach di alcuni big della canzone italiana, dopo aver pubblicato lo scorso anno “TI SENTO” con Silvia Mezzanotte continua con questo brano la preparazione del suo concept album di cover/omaggi e featuring con alcuni degli artisti coi quali ha collaborato nella sua carriera.

Al momento Genise è impegnato, per il secondo anno consecutivo, come vocal coach di Enrico Papi e degli ospiti presenti a NAME THAT TUNE in onda su TV8.

