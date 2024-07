In questo luglio 2024 stiamo assistendo ad una classifica molto dinamica, con cambi di posizione al vertice e nuove entrate che rendono l’Airplay italiano davvero interessante.

Tananai e Annalisa con “Storie Brevi” ritornano al numero 1 dell’EarOne Airplay, guadagnando due posizioni rispetto alla settimana scorsa. Seguono Tony Effe e Gaia con “Sesso e Samba”, stabili in 2ª posizione da tre settimane consecutive, e sul terzo gradino del podio una band che ha guidato questa classifica per cinque settimane, i The Kolors con “Karma”. A seguire Elodie con “Black Nirvana” in salita di quattro posizioni, i Coldplay in leggera discesa con “feelslileimfallinginlove”, e molte altre hit visibili su EarOne.

“Look Who’s Laughing Now” di Benjamin Ingrosso è la più alta nuova entrata, ossia la novità musicale che meglio si posiziona in classifica, in questo caso al 9º posto, mentre Rocco Hunt è l’Highest climber della Settimana #30 con “Musica Italiana” che guadagna venticinque posizioni rientrando in Top 50.

EarOne Airplay Indipendenti

Il Country piace alle radio italiane, e “A Bar Song (Tipsy)” dell’artista americano Shaboozey raggiunge il primo gradino del podio dell’EarOne Airplay Indipendenti. Perde una posizione Ultimo con “Altrove”, oggi secondo, e resta invariata la posizione dei Negramaro, terzi con “Luna Piena”.

Classifiche di Genere e Speciali

Per l’ottava settimana consecutiva Sophie And The Giants guida la classifica EarOne Airplay Dance con “Shut Up and Dance”, stabile anche la leader della classifica Latin, Karol G con “Si Antes Te Hubiera Conocido”, in prima posizione da quattro settimane consecutive, sin dalla data di lancio del brano.

Eminem torna al comando della EarOne Airplay Urban con “Houdini”, mentre nella EarOne Airplay Rock ci sono Fountaines DC con “Favourite” in salita di quattro posizioni.

Irama con “Galassie” scala 13 posizioni nella classifica EarOne Airplay Tv ottenendo il primo posto, mentre resta invariato anche questa settimana il brano internazionale più trasmesso in Italia: “feelslikeimfallinginlove” dei Coldplay.