Tra i tanti che hanno cercato di dare una mano, troviamo Brian John Harwood e Dustin Word. Il primo è membro dei Kansas Stone, duo country canadese. Il secondo è un cantante country, anch’esso originario del Canada.

Ma in che modo hanno cercato di aiutare? Ovviamente, con ciò che sanno fare meglio: musica! I due hanno sfruttato la loro amicizia per creare una canzone, “Together We’re Strong“. Con loro, altri 16 artisti country canadesi: da Aaron Pritchet a Cory Marks, passando per Jason McCoy Alee fino a Jason Blaine.

