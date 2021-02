Musica TORNANO I ROCKETS: UN MITO ANNI 80 CHE PROSEGUE IL SUO CAMMINO CON IL BRANO “FREE”

“Free” il nuovo brano dei mitici Rockets in distribuzione su tutti i Digital Store. A distanza di quasi 2 anni da Wonderland il mito dei Rockets continua a graffiare: “Free” è il nuovo “urlo” della Band francese. Advertisements L’Electrorock dei mitici Rockets ritorna sulle scene della musica internazionale, il nuovo brano si chiama “Free” e in questo periodo di Pandemia e Lockdown sembra il titolo giusto per una canzone. Advertisements

Il giorno dell’uscita su tutti i digital store è il 26.Febbraio con l’etichetta Insonnia Records, la distribuzione Discology e da un’idea di Michele Violante. La copertina è stata creata invece da Marco Ghiglione in versione fumetto.

I Rockets dai tempi di “Plasteroid”, quando si coprivano di vernice argentata, hanno sempre strizzato l’occhiolino alla Scienze Fiction, ora con il tempo si sono evoluti e, nonostante abbiamo mantenuto la loro compagine musicale in linea con la loro vena musicale, oggi il loro look è diventato più minimale.

Lo stesso Fabrice Quagliotti, ormai il leader della band, ha abbracciato un look più psichedelico, scegliendo gli abiti della stilista Cinzia Diddi, il resto della band, John Biancale (voce), Rosaire Riccobono (basso), Gianluca Martino (chitarra) e Eugenio Mori (batteria) seguono lo stesso schema.

Free è un brano ballabile, fresco con un riff incalzante che arriva immediatamente all’ascoltatore, i campionamenti e le tastiere costituiscono la caratteristica predominante di Free, dove Fabrice sperimenta nuovi scenari e proietta la sua fervida fantasia all’imminente futuro che ci aspetta.

Il brano è stato creato per preparare la Band ad entrare prepotentemente nel mercato cinese, paese in cui la tecnologia e l’elettronica ormai fanno parte della compagine quotidiana.

La musica dei Rockets calza a pennello nei progetti della Cina, Free potrebbe essere la sigla di qualsiasi programma tv o essere utilizzato nei social dai teenager, come per esempio Tik Tok.

Nel futuro del Band quindi si vedrà “Free” come una testa d’ariete che apre le porte del successo in Cina e poi in tutta l’Asia.

Tra Ottobre e Novembre è prevista la loro partecipazione alle 2 fiere più importanti del paese e tra le più importanti nel mondo: Dal 15 al 17.Ottobre presenteranno il loro progetto a Zhengzhou e dal 5 al 10.Novembre a Shanghai.

