Il concerto mistico “Torneremo ancora” , lontano da una sterile celebrazione, vuole essere liturgia musicale sulle tracce dell’insondabile mistero dell’Essere davanti al Divino. Un viaggio musicale che è ricerca dell’essenza nella confusione della modernità, e “rapimento mistico e sensuale” tanto necessario in questo tempo in cui viviamo.

Simone Cristicchi e Amara , per la prima volta insieme sul palco, in un ideale passaggio di testimone, affrontano con grazia e rispetto il repertorio mistico di Battiato, facendosi portatori dei messaggi spirituali che hanno reso immortale la sua opera.

Franco Battiato , pellegrino dell’Assoluto e rivoluzionario della musica, ha lasciato un’eredità preziosa in cui alla forma/canzone si sposa alchemicamente una profonda tensione spirituale: dalla preghiera universale “L’ombra della Luce” alla struggente “La cura” ; da “E ti vengo a cercare” fino all’ultimo brano inciso “Torneremo ancora” , che dà il titolo al concerto.

“Torneremo ancora – Concerto mistico per Battiato” è questo il titolo del live che porterà sul palco di Astimusica Simone Cristicchi insieme con Amara il 15 luglio in sostituzione al concerto di Giovanni Allevi.

Uno spettacolo, in ricordo del Maestro Franco Battiato

Torneremo ancora – Concerto mistico per Battiato

