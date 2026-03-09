È disponibile da oggi “Il giglio, la verbena, il glicine e la rosa” , il nuovo singolo di Tosca con Carmen Consoli. Il brano, adattamento di una delle esecuzioni più iconiche del repertorio di Buena Vista Social Club, “Silencio”, anticipa il nuovo album di Tosca “Feminae” in uscita per BMG dal 24 aprile.

In questo incontro artistico, Tosca intreccia con l’amica Carmen Consoli un dialogo intimo, quasi notturno: la delicatezza dei fiori evocati nel titolo diventa metafora della bellezza che ci circonda, ma anche della fragilità che chiede attenzione e cura. Una narrazione attraversata da un sentimento di protezione verso ciò che, proprio perché fragile, merita di essere custodito.

La collaborazione nasce da una visione condivisa: due artiste profondamente legate alle radici del nostro Paese e alla tradizione della world music, che si incontrano su un brano amato da entrambe, trasformandolo in un ponte sonoro aperto a sensibilità e culture diverse.

Cantante e “ricercatrice musicale” da sempre affascinata dalle musiche del mondo, Premio Tenco alla carriera 2025 per aver apportato un contributo significativo alla Canzone d’Autore mondiale, Tosca torna in studio a distanza di sette anni dal fortunato Morabeza con un disco che racchiude il senso profondo di quello che l’artista desidera raccontare: la femminilità intesa come simbolo di pace, di accoglienza, di nutrimento, di protezione. L’album “Feminae” che contiene anche altri preziosi featuring con artisti italiani e internazionali, sarà disponibile dal 24 aprile nei formati CD e doppio vinile, e dal 22 maggio anche in streaming su tutte le piattaforme digitali.