Il 24 febbraio Tullio De Piscopo compirà 80 anni. Un traguardo che non rappresenta un punto di arrivo, ma l’inizio di un anno straordinario, ricco di note, celebrazioni e nuovi progetti, che confermano il ruolo centrale dell’artista napoletano nella storia della musica italiana ed internazionale.

Un anniversario che si intreccia in modo sorprendente con Sanremo. Venerdì 27 febbraio, nella serata dei duetti, Tullio De Piscopo salirà sul palco del Teatro Ariston insieme a LDA e AKA 7EVEN per eseguire “Andamento Lento”, il suo brano-manifesto che ha segnato un’epoca e che, ancora oggi, attraversa generazioni e linguaggi musicali diversi.

Un momento dal fortissimo valore simbolico: “Andamento Lento” debuttò, infatti, in un altro 24 febbraio (1988) proprio al Festival di Sanremo. Una coincidenza che si carica di ulteriore significato se si considera che Sanremo 2026 prenderà il via esattamente nel giorno dell’ottantesimo compleanno di Tullio De Piscopo. Un cerchio che si chiude e, allo stesso tempo, si rinnova nel segno del ritmo.

“Sanremo è una città che ha fatto parte della mia vita fin da quando ero giovanissimo. Tornarci oggi, 38 anni dopo il debutto di Andamento Lento nel 1988, è un’emozione fortissima: incredibile pensare che questo brano non sia mai più stato suonato su quel palco. Farlo oggi, insieme a LDA e AKA 7EVEN, giovani napoletani come me, è qualcosa di speciale”, racconta Tullio De Piscopo.

Il 2026 segna anche il ritorno dal vivo con “80 Tullio – The Last Tour… Nun ’o saccio!” (prodotto da CE Agency e JM Production Booking Agency), un titolo ironico e poetico, perfettamente in linea con lo spirito di un artista che ha sempre rifiutato etichette e definizioni definitive. Un tour che celebra una carriera inimitabile e che, come suggerisce lo stesso Tullio De Piscopo, potrebbe essere l’ultimo grande viaggio sui palchi… oppure no.

Le date del tour

27 marzo – Castelraimondo (Macerata), Lanciano Forum

2 aprile – Napoli, Teatro Augusteo

9 aprile – Roma, Auditorium Parco della Musica – Sala Sinopoli

17 aprile – Bitritto (Bari), Palatour

18 aprile – San Severo (Foggia), Teatro Verdi

20 aprile – Palermo, Teatro Al Massimo

21 aprile – Catania, Teatro ABC

15 maggio – Milano, Teatro Dal Verme

16 ottobre – Torino, Teatro Colosseo

In primavera uscirà “80 Tullio”, speciale cofanetto celebrativo firmato Cimbarecord, composto da 4 vinili e da un inedito, “Miranda”, che raccontano l’intero percorso artistico di Tullio De Piscopo. Le prime 80 copie saranno realizzate in vinile oro, numerate ed autografate, e conterranno una stampa esclusiva. Le restanti copie saranno disponibili in vinile nero.

Tra Sanremo, un tour-evento nei teatri italiani e l’uscita del cofanetto in 4 LP, l’ottantesimo compleanno di Tullio De Piscopo si conferma come uno degli appuntamenti musicali più significativi dell’anno.