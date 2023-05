Dopo il debutto a novembre 2022 a Milano ed una lunga serie di date, che lo hanno visto riempire teatri con grande successo, arriva l’ultima data di questa prima stagione dello spettacolo teatrale di Dodi Battaglia “Nelle mie corde – Canzoni & Sorrisi” diretto da Fausto Brizzi, il 6 maggio alle 20.30 al Teatro Alfieri di Torino.

Dodi e le sue chitarre sono i protagonisti di un racconto in musica: quello di una carriera artistica lunga più di 50 anni. Un Dodi mai visto che, oltre a suonare, apre il suo cassetto dei ricordi per condividere la sua parte più intima con il pubblico.

Il testo dello spettacolo è stato scritto da Dodi Battaglia e Fausto Brizzi in collaborazione con Eleonora Lombardo, attrice/cantante che riveste anche il ruolo di aiuto-regista e non manca di fare incursioni sul palco per divertirsi e cantare insieme al musicista.

Un dialogo intimo e divertente (a volte fino all’irriverenza!) fra l’Artista, la “sua memoria” e le sue inseparabili e fedeli “compagne di viaggio”, le chitarre, che porta sul palco. Le stesse che lo hanno seguito in sala d’incisione e nelle esibizioni live durante tutto il suo percorso artistico segnando, con le loro diverse timbriche, l’evoluzione dello stile musicale dagli anni Sessanta ad oggi.

Ciascuno strumento è l’occasione per raccontare uno spaccato della vita di Dodi: un atto d’amore dove alla bellezza degli strumenti e dei loro suoni, si alternano cenni storici, aneddoti, retroscena, video spesso inediti e immagini pubbliche e private, legati a questo lungo percorso di successo che ha accompagnato la sua vita.

Il tour “Nelle mie corde – canzoni e sorrisi” è stata ed è anche l’occasione per consolidare la collaborazione tra Dodi e A.I.D.O. (Associazione Italiana per la donazione di organi, tessuti e cellule) iniziata nel 2019 quando lui stesso fu testimonial e protagonista dello spot per la campagna radio-televisiva sulla donazione di organi.