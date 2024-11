Sarà disponibile dalle ore 20:00 di mercoledì 27 novembre su tutte le piattaforme digitali e per la programmazione radiofonica “DIMMI TU QUANDO SEI PRONTO PER FARE L’AMORE” (Sugar Music – BMG) il brano con il quale le due giovani cantautrici e amiche fin da ragazzine VALE LP e LIL JOLIE si presentano in gara a Sanremo Giovani per giocarsi un posto sul palco del Teatro Ariston il prossimo febbraio (è possibile vedere il video del brano sulla pagina dedicata di Sanremo Giovani).

“DIMMI TU QUANDO SEI PRONTO PER FARE L’AMORE” è la visione poetica e carnale di due giovani donne della generazione Z che cercano di raccontare al mondo di oggi la loro concezione dell’amore e dei rapporti dove le uniche regole che contano sono l’essere se stessi e il rispetto dell’altro cercando di uscire dal classico dualismo uomo/donna e scardinare i vecchi (ma ancora per alcuni troppo validi) ruoli e stereotipi.

“DIMMI TU QUANDO SEI PRONTO PER FARE L’AMORE” ha più di un piano di lettura e il primo riguarda l’amore: “Per prima cosa è un invito ad amare: chi ti pare, come ti pare. Perché è folle non farlo” spiegano VALE LP e LIL JOLIE che aggiungono “In secondo luogo è un incoraggiamento ad amarsi, che è la cosa più banale del mondo ma che – se ci guardiamo attorno – sembra essere la cosa più difficile da fare.

La canzone è anche un racconto di coraggio, di attenzione, del peso delle aspettative e del consenso. Quando nel ritornello diciamo “dimmi tu quando sei pronto” lo facciamo in senso romantico ma anche in modo più sfacciato giocando anche a ribaltare i ruoli di genere (“Io lavoro tutto il giorno e tu sopra un divano”)”.

8 anni di amicizia nata nelle loro stanze di adolescenti della provincia italiana, viaggi pieni di sogni e di speranze, esperimenti, musica, televisione, case lontane e legami indissolubili hanno portato VALE LP e LIL JOLIE, oggi, a mettere in questa canzone (e in tutto quello che arriverà) non solo le rispettive esperienze individuali, che hanno contribuito a renderle le giovani donne che sono oggi, ma anche e soprattutto a dare un nuovo significato alla loro amicizia: quel super potere che quando sono insieme permette loro di combattere ogni battaglia, affrontare ogni difficoltà ma soprattutto dare alle cose belle un valore e un significato ancora maggiore perché non c’è niente di più bello che condividere una conquista e un successo con chi ti vuole bene, con chi è sempre stato al tuo fianco.

L’amicizia che da tempo lega VALE LP e LIL JOLIE

diventa oggi ufficialmente una canzone

e sarà domani un disco e una serie di concerti,

un lungo cammino che altro non è che un nuovo capitolo del loro sodalizio.

VALENTINA e ANGELA hanno postato sui loro social una lettera aperta per raccontare come sono arrivate fino a qui:

Ciao a tuttx

Qui Angela e Vale. Le mani in realtà sono di Vale perché Angi sta sfumacchiando (come sempre ha qualcosa di meglio da fare quando c’è da lavorare) ma insomma siamo qui insieme.

Come da 8 anni ormai.

Dalle nostre parti fare amicizia non è così semplice. Nasci, cresci, vai a scuola, ami e ti scontri sempre con le stesse facce. E di solito a tuttx va bene così. Non hai possibilità né strumenti per vedere ciò che c’è fuori dalla valle. Noi ci siamo cercate, scritte e poi viste. Da lì non ci siamo più separate.

La stanza di Angela. Un microfono da 50 euro. I pezzi su SoundCloud.

Poi Roma, i regionali e le buste della spesa come se stessimo partendo per l’America.

La trap, i tatuaggi fatti in casa, noi fatte in casa ….

Le prime interviste. Per parlare di cosa poi? Chi eravamo? Chi volevamo diventare? E che ne sapevamo noi.

Quando Vale è andata in tv sono scappata da Roma, perché quel posto esisteva soltanto insieme. Ci siamo ritrovate a Milano e abbiamo deciso di andare a convivere. È Milano, il posto più lontano da casa in cui siamo state, che ci ha fatto capire da cosa non si può mai scappare.

Sono arrivati i punti interrogativi e un anno di buoi, anche tra noi due, anche se nella stessa casa.

Ho deciso di entrare ad Amici e solo oggi capisco di aver scelto inconsciamente la strada più facile per farmi nuovamente giudicare. 8 mesi lontana da Vale, che nel frattempo ha cambiato tutto e pubblicato il suo primo disco. Io ho pubblicato il mio.

Le soddisfazioni che ci siamo conquistate non erano comunque abbastanza, perché lontane.

Questo è il motivo per cui oggi siamo qui davanti a questo nuovo inizio.

Quando sono tornata a casa da Amici (e per casa intendo dove Vale è) è stato come quando ci siamo ritrovate 8 anni fa per la prima volta nella mia stanza. Con la stessa intensità, lo stesso imbarazzo, la stessa curiosità, gli stessi desideri, la stessa magia, la stessa voglia. Questa volta con la consapevolezza di essere pronte a raccontare davvero chi siamo e con la certezza di poterlo fare solo insieme.

Le ragazze della Valle sono esistenze che si incontrano, che si riconoscono e che da quel momento non si lasceranno più sole. Sei una ragazza della valle se al mondo c’è qualcuno in cui credi davvero anche soprattutto se quel qualcuno sei tu.

Sappiate che non ci sarà una solo una canzone ma un disco. Saranno concerti, saremo noi e voi che ci incontriamo senza distinguerci più. Sarà divertente, emotivo, vero.

Sarà complicata, sarà un casino. Sarà amore.

Vi abbracciamo infinitamente

Angi e Vale