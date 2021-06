“Il disincanto dell’estate, il sottile confine tra il sorriso e la malinconia che il suo sapore a volte ci lascia – spiega l’artista – Sotto la superficie di un mare calmo e trasparente c’è un mondo in movimento, correnti e colori chiaroscuri. Allo stesso modo in questa canzone la leggerezza si mescola all’ironia, e il mio racconto di una storia al singolare diventa l’avventura che tutti noi abbiamo vissuto almeno una volta, nelle nostre estati”.

Ma con altrettanta repentinità, spesso questi sentimenti evaporano con la fine dell’estate, quando ognuno torna alle proprie abitudini, alla propria quotidianità. Sono passioni che però vale sempre la pena vivere, anche con la consapevolezza che non dureranno per sempre. Ed è proprio questo leggero disincanto, questa “saudade”, che Valentina Parisse canta nella sua “ Estate Killer ”.

L’estate è per definizione il momento di nuove esperienze ed avventure. E, senza dubbio, una stagione di nuovi incontri: quelli repentini, improvvisi, brucianti, travolgenti. Quelli che investono con la forza dirompente della novità, del colpo di fulmine: le passioni estive che ci fanno sentire vivi, importanti e felici.

Estate Killer” (Polydor) è il nuovo singolo di Valentina Parisse , disponibile in radio e in digitale da venerdì 18 giugno .

in

by

Valentina Parisse: “Estate Killer”, il nuovo singolo in radio e in digitale dal 18 giugno

Corriere Quotidiano – Giornale nazionale di informazione online | Testata giornalistica n° 53 del 4/3/2015 registrata presso il Tribunale di Milano – N. Iscrizione al ROC: 25434 | Direzione e Redazione – info@corrierequotidiano.it | Tutti i diritti sono riservati | Concessionaria per la Pubblicità Pubbli1 – Direzione Pubblicità: Pubbli1 – Informativa Privacy – Informativa Cookies | Testata giornalistica iscritta al Registro Trasparenza del MISE e al Registro Europeo della Trasparenza al n. 512674425996-30 - Developed by Net pc solution - Adriano Giallongo

Accetto

Come indicato nella cookie policy, noi e alcuni partner selezionati nonché gli intermediari del mercato pubblicitario facciamo uso di tecnologie, quali i cookie, per raccogliere ed elaborare dati personali dai dispositivi (ad esempio l'indirizzo IP, tracciamenti precisi dei dispositivi e della posizione geografica), al fine di garantire le funzionalità tecniche, mostrarti pubblicità personalizzata, misurarne la performance, analizzare le nostre audience e migliorare i nostri prodotti e servizi. Privacy and Cookie Policy