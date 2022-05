L’atteso nuovo singolo dell’artista Viola Valentino prodotto e distribuito da Sorridi Music, “E’ successo di tutto”, in uscita da venerdì 3 giugno, la direzione artistica ed esecutiva del progetto è stata curata interamente dal cantante e produttore discografico Jo Conti.

Il nuovo progetto di Viola Valentino, artista di successo, con una voce inconfondibile, nasce grazie a Sorridi Music, un’etichetta discografica indipendente, che in soli quattro anni d’attività, ha raggiunto traguardi notevoli, ed una prestigiosa sede a Roma.

“È successo di tutto” è nato dal talento dell’autore Joe Iozzo e del compositore Pierluigi Pellicanò che, con la splendida voce di Viola, hanno creato una bellissima canzone, tutta da ballare che tornerà a farci battere il cuore.

L’autore del brano, Joe Iozzo, ha scritto numerose canzoni in collaborazione con Zucchero Fornaciari, tra cui il grande successo del Festival di Sanremo, “Lisa” interpretata da Stefano Sani. Ha composto testi anche per Nicola Arigliano, Giovanna, Daniela Davoli, Flavia Fortunato, Ambra Orfei, inoltre ha scritto i testi di numerosi brani per il tenore Bjorn Casapietra.

Con un suo testo la colonna sonora del film, “La mia Africa”, composta da John Barry è diventata la canzone “L’amore vincerà”.