La rock band fiorentina Violet Blend vince il bando #insiemeperlamusica indetto da Cesvi, Elio e le Storie Tese ed il Trio Medusa, in partnership con Radio Deejay e Friends&Partners.

Il Trio Medusa, Elio e le Storie Tese e Cesvi sono scesi in campo in soccorso delle band indipendenti meritevoli duramente colpite dalla pandemia e dal lockdown, attivando una campagna di crowdfunding.

I Violet Blend, capitanati da Giada Celeste Chelli, sono una band alternative rock fiorentina cha ha già all’attivo diversi altri premi, tra cui Band Rivelazione del 2019 dal F.I.P.I. – Federazione Internazionale Proprietà Intellettuale, Et Music Prize a Sanremo Rock 2019, Classic Rock Italia Contest 2017.

La band vanta due tour europei e più di duecento date, tra cui i concerti in apertura a Radiohead (I-Days Festival) e Garbage (Villa Ada Roma Incontra il Mondo). Il 2020 li aveva visti partire in quarta con Together Tour, un tour a fianco dei grandi nomi della musica come Chris Slade (AC/DC), Vinnie Moore (Alice Cooper), Bobo Rondelli, Rezophonic (Mario Riso) e molti altri.

Con l’inizio della pandemia e lo stop di tutti i concerti i Violet Blend sono stati costretti a rinviare – ed in alcuni casi annullare – le date concordate, provocando così una grande battuta d’arresto per la loro musica, fino a mettere in pausa anche la produzione del loro secondo disco. Poi sono arrivati Cesvi, il Trio Medusa ed Elio e le Storie Tese che hanno infuso nuova linfa e vigore al loro progetto, permettendo così una vera e propria rinascita per i Violet Blend.

Il TG1 ha riservato un servizio per parlare dei Violet Blend e dell’iniziativa # insiemeperlamusica andato in onda sabato 16 gennaio alle ore 20 su RAI1.

