Da venerdì 11 dicembre sarà disponibile in rotazione radiofonica “Voglia di gridare”, il nuovo singolo di Deborah Iurato, già sulle piattaforme digitali da martedì 8 dicembre.

Amare e ridere sono due elementi fondamentali nella vita di Debora Iurato che crede molto nell’istinto e nelle sensazioni a pelle. Ha cercato di raccontare qualcosa che vive nel suo quotidiano, e infatti nel brano canta “Ho voglia di gridare come quando non so nuotare”.

A

volte si sente quel bisogno di urlare per riuscire a buttare fuori tutte le emozioni e magari provare a guarire dalle paure.

Spiega l’artista a proposito del suo nuovo inedito: «Non voglio fermarmi mai per trovare la felicità perché la mia felicità la trovo ogni giorno in tutto ciò che faccio e nelle persone che ho accanto. Raccontare qualcosa che mi appartiene e regalarlo alle persone che l’ascoltano è sempre speciale!».

