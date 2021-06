Da venerdì 4 giugno in radio, disponibile sulle piattaforme e negli store, “VOGLIO PARTIRE” il nuovo singolo de LE TENDENZE (distribuzione Artist First), brano libero e movimentato.

Le Tendenze raccontano: “per noi questo brano descrive il senso di libertà che cercavamo, quella voglia di partire, di andare avanti, di non mollare, di cercare l’amore in noi per poterlo condividere con il mondo.”

Lo special-video di “Voglio Partire” ci porta in un mondo a fumetti in cui i due protagonisti, Francesco e Daniele, si accorgono che dentro di loro sta trovando sempre più spazio il desiderio di vivere una vita ricca d’amore e felicità! Cosa assolutamente condannata nella città di ‘Neurotown’, dove il video è ambientato, che è ancora travolta dal potere inquinante degli ‘Psiconauti’. Realizzato questo, l’obbiettivo de Le Tendenze non è fuggire ma poter condividere attraverso le note il loro messaggio di speranza. Per farlo i due protagonisti si avventurano in un viaggio nel cuore del deserto, il quale nasconde una sorpresa. I disegni sono di Maristella Portalupi e l’animazione, montaggio ed effetti speciali di Lucas Falquez Moreira.