Dal 13 aprile arriva in radio, già disponibile in digitale “VOGLIO SEMPRE TE”, il singolo di PAOLA SAGULA, un pezzo dolce e significativo, scritto e composto da Paola con Remo Elia e Oliver Bruno Lapio.

“Ho scelto di interpretare questo brano per dare voce e sostegno a tutti coloro che sono stati innamorati e che ora rivogliono quella persona nella loro vita – dice Paola Sagula – ora come ora non posso dire di provare questo tipo di sentimento ma in un futuro, se capiterà, questo pezzo diventerà anche per me un luogo in cui rifugiarmi e trovare conforto.”

“Voglio sempre te – racconta Remo Elia – è una canzone d’amore, perché sull’amore c’è sempre da raccontare, il testo parla di quanto l’amore può farti stare bene anche se tutto sembra andare male, di quanto possa farti sentire vivo e fiducioso. Non esiste una ragione per amare la cosa importante è lasciarsi andare anche irrazionalmente a questo meraviglioso sentimento.”

Il video, per la regia di Stefano Zonca, è stato girato a Palazzo Colleoni nelle vicinanze di Bergamo e a Bonate. Il regista afferma: “Ho cercato di descrivere le sensazioni di una ragazza che ripensa a tutte le emozioni provate durante la sua storia d’amore, da quelle che la facevano stare bene, alla malinconia nell’aver capito che ‘lui’ non tornerà.”

