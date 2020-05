Come i precedenti “Lights Up”, “Adore You” e “Falling”, anche questo brano proviene dal suo secondo album “Fine Line” uscito lo scorso dicembre, e si è guadagnato in pochissimo tempo i primi posti nelle classifiche mondiali. Complice la pubblicazione del videoclip musicale il 18 Maggio, che in pochi minuti ha raggiunto migliaia di views.

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram