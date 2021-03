Il cantautore e musicista campano Marco Abete, in arte Zärat, in radio ed in tutti gli store digitali con il singolo “Volevo un demone”. Una ballad intensa e accattivante, primo progetto discografico dell’artista, che con questo singolo lancia il suo primo EP prodotto da Gianni Testa per Joseba Publishing. L’idea del videoclip è di Zärat, Gianluca Busani ed Alan Di Biasio; Regia e Fotografia a cura di Mario Miccione;

Montaggio e supervisione di Gianmaria Fiorillo e Paolo Ielpo.

Zarat: -Sul vuoto, la bulimia, la frenesia della vita pre-pandemia che possiede come un lupo nero, l’immobilismo del lockdown come un buco dentro, una voragine incolmabile. Sforzarsi di riempirlo d’amore, fiorire d’amore per il proprio corpo, perdonare i genitori, ri-costruire dalle fondamenta-

Il brano è stato co-arrangiato dallo stesso Marco Abete e da Giampaolo Pasquile (quest’ultimo si è occupato anche del mix e mastering).

