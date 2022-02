Ariete

SVILUPPO E PROSPERITÀ Voglia di romanticismo e di comunicazione. Nel 2022 l’Ariete vivrà momenti felici, di sviluppo e prosperità. L’energia vitale sarà al massimo e questo vi aiuterà ad affrontare i cambiamenti. Avrete ottimi risultati nel lavoro, tanto che potreste salire rapidamente la scala della carriera. L’estate sarà “bollente” per i single e le coppie.

Amore – Quest’anno l’amore riempirà la vostra vita, soprattutto per le coppie di lunga data. Solo i single dovranno fare i conti di nuovo con gli ex.

Salute – Siete istintivi e passionali, ma questo vi potrebbe anche rendere troppo nervosi. Nel 2022 dovrete sforzarvi di stare in equilibrio.

Lavoro – Anche se dovrete fare i conti con degli impegni extra, riuscirete ad affrontare con successo qualsiasi ostacolo. Ottime prospettive di carriera

Fortuna – Nel complesso il 2022 sarà un anno prospero, in cui le idee troveranno campo fertile per crescere. Se volete avere successo siate però più audaci.

Toro

VERSO NUOVI ORIZZONTI L’anno si aprirà con qualche incertezza nella sfera professionale e in quella sentimentale. Con l’arrivo delle prime brezze primaverili, però, troverete il vostro riscatto e potrete festeggiare per una nuova opportunità lavorativa inattesa, mentre Cupido ricomincerà a guardare dalla vostra parte favorendo le relazioni stabili e durature.

Amore – Il cammino sarà davvero imprevedibile. Fra alti e bassi riuscirete a trovare la vostra dimensione di coppia solo a primavera inoltrata.

Salute – L’anno inizierà in sordina, con poche energie e qualche acciacco. In modo inaspettato, però, fin da febbraio recuperate le vostre forze.

Lavoro – È l’anno del cambiamento: pensate da tempo di fare il grande salto sul lavoro e il 2022 vi offrirà un’occasione propizia da cogliere al volo

Fortuna – Avete imparato a non affidarvi al fato ma solo alle vostre capacità. Quest’anno potrete purtroppo contare i colpi di fortuna sulle dita di una mano.

Gemelli

NUOVE SFIDE IN VISTA Il 2022 non sarà un anno semplice per i nati sotto il segno dei Gemelli. La dispersività che vi caratterizza tenderà a prendere il sopravvento sulla determinazione. Questo non aiuterà il vostro essere lunatici e indecisi; dovrete quindi riscoprire la sopita capacità di mutare pelle come un camaleonte per uscire vincenti anche dai momenti più difficili.

Amore – Non lasciatevi prendere dai rimorsi, ma cercate di lasciarvi andare per cogliere le opportunità che vi aspettano, magari già al prossimo incontro.

Salute – Cominciate ad accusare il ritmo frenetico delle vostre giornate. La digestione ne risentirà: prestate quindi attenzione all’alimentazione.

Lavoro – Siete molto ambiziosi, e quindi dei gran lavoratori. Senza dubbio otterrete buoni risultati, ma cercate di non stressarvi troppo!

Fortuna – Il 2022 sarà un anno non molto fortunato, ma non lasciatevi scoraggiare: starà alla vostra determinazione cambiare le carte in tavola.

Cancro

GUARDARE AVANTI Pensieri negativi e vissuti di sofferenza saranno spazzati via da nuovi orizzonti. Ricordatevi solo che non vi dovete per forza difendere sempre, anzi. A volte vi costerà parecchio, ma ne varrà davvero la pena. Guardare avanti dovrà essere la vostra parola d’ordine, con l’obiettivo di raggiungere mete sempre più grandi e importanti.

Amore – Ci sono ferite lontane che hanno un’unica soluzione. Non cercate di fare finta di niente, lo sguardo di chi vi ama può davvero guarirle.

Salute – Vi siete un po’ trascurati, ammettetelo. Ma la mente può risorgere e i pensieri tornare freschi. Sarà l’anno giusto per dedicare tempo allo sport!

Lavoro – Ricordatevi che il lavoro non è tutto. Avrete responsabilità importanti, ma ci sono priorità che vi chiederanno di fare scelte diverse.

Fortuna – Avete avuto una vita relativamente semplice rispetto a tante persone. Fate della vostra fortuna un’occasione per condividere gioia!

Leone

UN ANNO TRAVOLGENTE Dopo un 2021 difficile e intenso potrete respirare aria di vittoria. Avrete tempo da dedicare alle vostre attività preferite e sarete ancora più consapevoli di chi volete al vostro fi anco e di che cosa desiderate. Il 2022 sarà ricco di sfide, ma sarete in grado di far fronte ad ogni avversità e riuscirete a raggiungere i vostri obiettivi anche in amore.

Amore – Preparatevi ai cambiamenti perché il 2022 sarà un anno dinamico per l’amore. Innamoramenti imprevisti per i single e matrimoni per le coppie.

Salute – Le vostre energie saranno davvero potenti e incontenibili. Sane abitudini ed equilibrio psicofi sico vi renderanno splendidi.

Lavoro – Punterete tutto sull’avanzamento di carriera. Idee e progetti rimasti nel cassetto ora potranno trovare voce e realizzazione. Siate audaci.

Fortuna – Buone prospettive per chi desidera investire o fare un cambiamento importante. La dea bendata sarà spesso al vostro fianco.

Vergine

UNA SORPRESA DIETRO L’ALTRA Il nuovo anno inizierà senza il botto: un po’ di monotonia nella vostra routine vi farà penare in primavera, ma tutto si risolverà all’arrivo dei primi caldi. Quando poi le foglie inizieranno a cadere la vostra vita verrà stravolta! Quello che sognavate da tempo è in arrivo, basterà aprire gli occhi e avere il coraggio di accogliere il cambiamento.

Amore – L’anno sarà caratterizzato da grande irrequietezza in campo sentimentale e prendere una decisione spesso sarà difficile. Ma fate affidamento al vostro intuito.

Salute – Facendo particolare attenzione alla dieta riuscirete a raggiungere molti dei vostri obiettivi legati al benessere psicofisico.

Lavoro – Qualche novità dietro l’angolo: l’autunno porterà consiglio e avrete modo di capire quale sia davvero la vostra strada professionale.

Fortuna – Il fato porrà sulla vostra via qualche incomprensione che genererà un po’ di scompiglio. Tuttavia ne uscirete con diplomazia.

Bilancia

STABILITÀ IN VISTA Dopo un paio d’anni di cambiamenti, il 2022 porterà la tanto agognata stabilità. Fate attenzione a non stancarvene troppo presto, umorali come siete potrebbe purtroppo succedere. Dovrete fare leva sempre sulle vostre risorse: saranno intelligenza e creatività a farvi mantenere la rotta e conseguire i vostri obiettivi.

Amore – Siete romantici per natura, sempre alla ricerca del grande amore. Il 2022 potrebbe riservarvi sorprese e farvelo finalmente incontrare.

Salute – Il meteo instabile non aiuterà la vostra salute, che subirà i malanni della stagione fredda per poi riprendersi con l’arrivo della primavera.

Lavoro – Buone opportunità in vista! L’importante sarà saperle cogliere al meglio. Lavorate sulla vostra autostima e otterrete ottimi risultati.

Fortuna – Idealisti e pragmatici al tempo stesso, credete difficilmente che la ruota giri, ma il 2022 potrebbe essere l’anno giusto per voi e sorprendervi!

Scorpione

SORRISI AUTENTICI Il senso dell’umorismo vi ha sempre salvato in ogni situazione. È la vostra particolarità, le persone stanno bene quando ci siete. Ma i vostri sogni richiedono di essere liberati: non vi sono state regalate delle doti per lasciarle lì a marcire. Almeno su questo prendetevi sul serio. Potrebbe essere l’anno di nascita del vostro sorriso più autentico…

Amore – Mettete in soffitta le freddure che fanno capolino dal vostro carattere. In cantiere, invece, sorriso a pieno regime! E state a vedere.

Salute – Tempo di abbracciare la serenità. Il corpo non è perfetto, si “graffi a” e invecchia. Tuttavia potete mantenervi giovani nello spirito seguendo sane abitudini.

Lavoro – Vi troverete a considerare vie nuove. Lavorare per gli altri vi ha un po’ stufato. È ora di mettere a frutto i vostri talenti e di far vedere quanto valete.

Fortuna – Per voi amanti del rischio la fortuna non è mai stata un problema. E se fosse il momento di accorgervi che non tutto dipende da voi?

Sagittario

GIOCO DI FORZE Per molti il 2022 sarà un anno che metterà alla prova le coppie e vi farà capire fi no a che punto riuscirete a sopportare le difficoltà. Le emozioni però vi guideranno verso le scelte più giuste per il vostro percorso grazie anche a una ritrovata spiritualità che vi darà uno sguardo nuovo sulle cose. In autunno potreste avere una svolta.

Amore – Che siate single, sposati o fi danzati non ci saranno rotture o cambiamenti inaspettati. In amore non ci sarà nulla di nuovo.

Salute – La forma sarà migliore rispetto al 2020, anche se le energie tenderanno a rimanere basse. Dovrete riposare di più e mangiare sano.

Lavoro – Nuove prospettive di carriera vi porteranno a fare scelte drastiche, ma con il lieto fi ne. Guadagni imprevisti vi regaleranno serenità.

Fortuna – Dopo anni di fatiche, la dea bendata vi aiuterà a realizzare quei sogni che pensavate ormai fossero irrealizzabili. Siate fiduciosi.

Capricorno

UNA PIOGGIA DI OPPORTUNITÀ Qualche dubbio riguardo le vostre scelte in campo professionale potrebbe portare delle nubi sul vostro cammino. L’amore, però, saprà farvi girare la testa e dimenticare ogni pena lavorativa. Anche la dea bendata sarà dalla vostra parte, con molte dolci e inaspettate sorprese, soprattutto durante e dopo il periodo estivo.

Amore – Un incontro fortuito o il profondo consolidarsi di una relazione: via libera ai sentimenti. Tutti i vostri sogni d’amore saranno esauditi e per i single arriva Cupido.

Salute – Una sola parola: prevenzione. La vostra lungimiranza vi salverà da qualche brutto raff reddore. Passerete un anno di benessere e di buon equilibrio.

Lavoro – Un po’ di monotonia si instaurerà quest’anno nella vostra vita lavorativa. Solo voi avete il potere di dissiparla con una buona dose di inventiva.

Fortuna – Avete presente l’emozione che provate quando trovate una banconota abbandonata a terra? Abituatevi, succederà spesso in questo 2022.

Acquario

TEMPO DI CAMBIAMENTI Tra domande esistenziali e frequenti motivi di tensione, il 2022 si prospetta intenso. Dovrete coltivare la pazienza, una dote che di solito non vi appartiene, ma grazie a essa saprete cogliere il momento giusto per una rivoluzione. Nella seconda metà dell’anno vi aspetteranno interessanti cambiamenti. Prendetevi però più cura di voi!

Amore – L’indipendenza tende a farvi evitare i legami importanti, ma quando sceglierete una persona, sarà quella per la vita.

Salute – Attorno a voi potrà anche esserci una forte tempesta, ma con abituali sedute di meditazione resterete illesi al suo passaggio e con nuove energie

Lavoro – Nel 2022 il lavoro richiederà molto coraggio: arriverà il momento di rispolverare i sogni nel cassetto e investire nelle vostre passioni.

Fortuna – Anche se la dea bendata non vi darà la spinta necessaria, sarà la vostra determinazione a farvi ottenere ciò che più desiderate.

Pesci

CORAGGIO, FUORI DALLO SCHEMA! Tempo di passaggio per i pesciolini: la vita lavorativa e amorosa è nel pieno della maturazione. Occhio a non farvi mettere in scacco dalle paure. Indietro non ci tornerete, non lasciatevi ingannare. Siete fatti per grandi cose, vi serve solo un po’ di coraggio e di abbandono per essere sorpresi da avventure e scelte un po’ fuori dallo schema di sempre

Amore – Gli anni trascorsi vi hanno deluso un po’. Un cambio di prospettiva vi chiamerà a mettervi in discussione. Cuore aperto per volare alto!

Salute – Occhio a non fissarvi troppo sulla dieta. Attenzione a quello che mangiate, ma sappiate concedervi anche qualche piccolo piacere.

Lavoro – Dopo un anno di fatica e ritmi particolarmente stressanti, si apre un tempo di rendita, in cui vi accorgerete dei vostri progressi

Fortuna – Ci saranno giorni in cui vi sembrerà che nulla vada come dovrebbe. Non perdete la speranza, a volte la vita ha piani inaspettati.

