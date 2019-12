I partiti colgono con unanime entusiasmo il messaggio di speranza e fiducia lanciato dal capo dello Stato. Il Centrodestra: si voti di Mariolina Sesto

I partiti colgono con unanime entusiasmo il messaggio di speranza e fiducia lanciato da Sergio Mattarella nel suo discorso di fine 2019. Da destra a sinistra il plauso al capo dello Stato è indiscusso. Anche se dal centrodestra l’augurio pressante per il 2020 è che si torni a votare.

I presidenti delle Camere

«Lavorare insieme, anche attraverso un confronto leale e vivace che è indispensabile in una democrazia, è la chiave per costruire futuro, puntando all’interesse di tutti, e per non farsi trovare impreparati nel

fronteggiare le sfide che verranno»scrive in un post su facebookil presidente della Camera Roberto Fico. E la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, prendendo in prestito uno dei concetti sottolineati da Mattrealla, invita a ripartire «dall’Italia delle eccellenze»

La maggioranza

«Nel suo discorso, il Presidente Mattarella ha tracciato la rotta per lavorare tutti insieme per consegnare un Paese migliore ai nostri figli. È un compito impegnativo, ma è un compito alla nostra portata» prende la palla al balzo il premier Giuseppe Conte. «Un discorso pieno di speranza e fiducia per il futuro del nostro Paese. Il Presidente Mattarella ci ha ricordato che si entra negli anni Venti di questo secolo e, senza nasconderci i problemi, dobbiamo scommettere sull’Italia che ha forza, spirito, passione, fiducia e cultura per ripartire. Lo dobbiamo in primo luogo alle nuove generazioni che si aspettano lavoro e futuro. Grazie Presidente. Faremo la nostra parte con tutta la passione possibile» promette il il segretario dem Nicola Zingaretti. Tra i primi a commentare le parole del capo dello Stato. «Onoreremo civismo e responsabilità» rilancia anche il ministro Dario Franceschini. «Orgoglio italiano, cultura della responsabilità, impegno sociale e ambientale, speranza nel futuro. Grazie #PresidenteMattarella» twitta il commissario europeo agli Affari economici Paolo Gentiloni..

Italia Viva, con i coordinatori nazionali Ettore Rosato e Teresa Bellanova, esprime grande apprezzamento per le parole del Capo dello Stato: «Del discorso di fine anno del presidente Mattarella viene apprezzato in particolar modo il monito sulla crescita e il richiamo alle nuove famiglie e ai giovani, cui devono essere date responsabilità e fiducia».

Grande sintonia con le parole di Mattarella anche nel Movimento Cinque stelle. «La sua guida ferma e saggia è garanzia per il Paese, per le istituzioni, per noi tutti. Dobbiamo essere grati all’uomo, e non solo all’Istituzione, per come interpreta il suo alto ruolo» commenta la viceministra dell’Economia Laura Castelli. «Sviluppare il senso civico e una cultura della responsabilità, dare fiducia ai giovani e alle famiglie, tutelare il lavoro e agire per la difesa dell’ambiente. Ancora una volta il Presidente #Mattarella ha dato testimonianza della sua saggia lungimiranza. Buon 2020 Presidente!» scrive su twitter il ministro M5S per i Rapporti con il Parlamento Federico D’Incà. E persino il dimissionario Lorenzo Fioramonti rilancia il passaggio del discorso sull’università, ringraziando Mattarella.

