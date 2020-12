(ANSA) – ASSISI (PERUGIA), 08 DIC – Rivive il Natale di San

Francesco negli affreschi di Giotto proiettati sulla facciata

della Basilica Superiore di San Francesco: tradizione e

modernità si incontrano nella spiritualità francescana. L’evento

si è tenuto oggi ad Assisi e celebra simbolicamente il lavoro

degli operatori sanitari svolto durante la pandemia covid19.

Per l’occasione, infatti, è stata posta, nel Presepe a

grandezza naturale, una

Advertisements

statua raffigurante un’infermiera. Ungesto in sintonia con il messaggio di Papa Francesco che oggi haringraziato coloro che si adoperano per gli altri nellapandemia, paragonandoli proprio a San Giuseppe: “l’uomo chepassa inosservato”.Presenti all’inaugurazione tra gli altri il cardinale MauroGambetti, il Custode del Sacro Convento di Assisi, fra MarcoMoroni, la sindaca di Assisi, Stefania Proietti, e GianniMorandi che ha cantato “Bianco Natale”. Il Presepe attraversa lepiazze e le strade della città di Assisi da parte a parte pertrasformarla in una nuova Betlemme. (ANSA).

Fonte Ansa.it

Advertisements

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram