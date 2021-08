(ANSA) – PERUGIA, 18 AGO – “L’Afghanistan con il ritorno dei

talebani non avrà futuro e sono preoccupato per la mia famiglia.

In particolare per le mie mie quattro sorelle che non potranno

più lavorare o studiare. Per le donne sarà davvero molto dura”:

a parlare è Habib Mahboobullah, afghano ventinovenne, costretto

sei anni fa a lasciare il suo Paese per “un problema con un

talebano molto potente che all’epoca era anche membro del

parlamento. Mi voleva morto”, racconta all’ANSA dalla sua stanza

di nemmeno dieci metri quadrati, al terzo piano di un palazzo a

ridosso del centro storico di Perugia.

Habib, dopo avere attraversato l’Iran, la Turchia, la Grecia e

per ultima la Norvegia – dove vive sua moglie, afghana, con il

loro bimbo di quasi due anni – è arrivato in Italia nel novembre

del 2019 grazie al programma internazionale chiamato “sussidiaria”, protezione riservata ai perseguitati e a Perugia

sta studiando l’italiano anche con il sostegno della Caritas

diocesana. “Ma in questi giorni non riesco a stare sui libri –

spiega Habib – il mio pensiero è solo rivolto a mia mamma, a mio

padre e ai miei fratelli e sorelle che vivono a Baghlan, una

città che dista circa sei ore di macchina da Kabul”.

Il tablet, da dove segue le notizie e chiama attraverso

internet la sua famiglia, è sul tavolinetto assieme ai pacchi di

biscotti. Accanto c’è il letto con un vecchio materasso e

dall’altra parte il lavandino. Il ventilatore al centro della

stanza è sempre accesso. Il suo italiano non è ancora perfetto,

a volte sente l’esigenza di tornare su concetti già espressi per

rafforzarli. Lo fa ad esempio per le condizioni che si

troveranno a vivere le donne della sua terra, mostrando così di

non credere alle promesse dell’Emirato islamico. “Ora le ragazze

del mio Paese – dice – dovranno starsene chiuse in casa”.

(ANSA).



Fonte Ansa.it