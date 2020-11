Il G20 lancia l’allarme economia. Sottolineando l’importanza dell’istruzione “in tempi di crisi”, i leader dei 20 Paesi più industrializzati al mondo si impegnano a “continuare a usare tutti gli strumenti a disposizione” a sostegno di una ripresa globale “incerta” e sulla quale pesano “elevati rischi al ribasso”.

Il contenimento del virus, afferma il G20 nel comunicato finale, “è essenziale per sostenere” l’economia, che risente del nuovo aumento dei casi

e delle nuove restrizioni imposte in diversi Paesi. Di fronte a una ripresa in difficoltà, “un sistema di scambi multilaterali è più importante che mai”, così come sono essenziali le infrastrutture come “driver di crescita”. “Continuiamo i nostri sforzi per facilitare la ripresa dalla pandemia dei settori dei viaggi e del turismo”, aggiunge il G20. Nel contenimento del Covid un ruolo chiave lo giocano i vaccini. I grandi del mondo si impegnano a “non lesinare gli sforzi per un accesso equo ai vaccini, alle cure e alla diagnostica per tutti”, dicendosi pronti a rispondere “alle necessità finanziarie” per la distribuzione dei vaccini.

Ma dopo il summit è stata la cancelliera Angela Merkel a storcere il naso, dicendosi “preoccupata” per la lentezza delle discussioni sull’accesso dei Paesi poveri al vaccino anti-Covid. Il G20 ha messo poi l’accento sull’importanza della “continuità dell’istruzione in tempi di crisi tramite l’attuazione di misure per assicurare l’apprendimento di persona, un efficace qualità dell’insegnamento a distanza e un mix” dei due “come appropriato”. Un’istruzione “inclusiva, equa e di qualità per tutti è essenziale per un futuro migliore e per combattere le disuguaglianze”. Un accenno i grandi lo riservano anche alle donne, colpite in modo “sproporzionato” dalla crisi: “Lavoreremo per non ampliare le disuguaglianze di genere” e affinché la pandemia “non metta a rischio i progressi degli ultimi decenni”.

Fonte Ansa.it

