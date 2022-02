“Accogliamo con grande piacere – dichiara il capogruppo Giacomelli – Antonio Lippolis nella nostra comunità. D’altronde per Antonio si tratta di un ritorno a casa, vista la sua passata attività politica, anche giovanile”.

“La mia decisione – tiene a sottolineare lo stesso Lippolis – è maturata in seguito agli avvenimenti nazionali e non ha nulla a che fare con la qualità dell’amministrazione regionale, alla quale voglio continuare ad offrire il mio fattivo contributo. Sono, infatti, perfettamente d’accordo con le linee politiche nazionali di Giorgia Meloni “.

in

by

ANTONIO LIPPOLIS LASCIA LA LEGA PER FRATELLI D’ITALIA

Accetto

Come indicato nella cookie policy, noi e alcuni partner selezionati nonché gli intermediari del mercato pubblicitario facciamo uso di tecnologie, quali i cookie, per raccogliere ed elaborare dati personali dai dispositivi (ad esempio l'indirizzo IP, tracciamenti precisi dei dispositivi e della posizione geografica), al fine di garantire le funzionalità tecniche, mostrarti pubblicità personalizzata, misurarne la performance, analizzare le nostre audience e migliorare i nostri prodotti e servizi. Privacy and Cookie Policy