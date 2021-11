(ANSA) – PERUGIA, 07 NOV – “Io non so quanto potrà durare

questo periodo di incertezza e di fragilità, ma una cosa

raccomando a tutti, fate in modo che nessuno resti solo”: è

l’appello del cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della Cei

e arcivescovo di Perugia dove ha celebrato la messa per la festa

di Sant’Ercolano. Il porporato si è rivolto alle parrocchie,

alle istituzioni di volontariato, e “naturalmente” alle “istituzioni civili che devono fare tutto il possibile per

quello che loro compete”.

Non bastano però le istituzioni a prendersi cura, ha ammonito

il cardinale, secondo quanto si legge in una nota diffusa dalla

diocesi, “ma bisogna che ciascuno di noi allarghi gli spazi del

proprio cuore per condividere, farsi attento, rendersi

disponibili”. Perché – ha sostenuto ancora – la persona che ha

bisogno di sostegno e di aiuto potrebbe essere il nostro vicino

di casa o un familiare e basterebbe “un saluto, un invito per un

compleanno, o una festa di famiglia per farlo sentire meno

solo”.

Il presidente della Cei ha voluto rivolgere un “pensiero

particolarmente affettuoso a tutte le famiglie che maggiormente

hanno risentito dei disagi causati dal Covid e che vivono, o

hanno vissuto situazioni di grande prova e tribolazione”.

Ricordando, “con dolore”, che “in qualche famiglia ci sono stati

anche due morti…”. “Vorrei poterle avvicinare una per una – ha

aggiunto – per chiedere loro come stai, quali sono i problemi

che ti affliggono?”.

Bassetti ha indicato a coloro che hanno responsabilità di cura

di un popolo, il modello di Sant’Ercolano, vescovo martire,

defensor civitatis, patrono della città e dell’Università di

Perugia. “E’ un modello anzitutto per me, suo successore” ha

sottolineato. L’arcivescovo di Perugia-Città della Pieve ha

presieduto la celebrazione eucaristica nella chiesa duecentesca

intitolata a quello che è uno dei patroni della città. La messa

si è conclusa con la preghiera a Sant’Ercolano e con

l’accensione da parte del sindaco Andrea Romizi del cero votivo

offerto dal Comune di Perugia, che arde di fronte al reliquiario

di Sant’Ercolano esposto per la sua festa. (ANSA).



