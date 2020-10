L’affluenza definitiva per i ballottaggi è al 50,64%. Il dato, reso noto sul sito del Viminale, non comprende quello dei comuni nelle regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia, Sicilia, Trentino-Alto Adige e Valle d’Aosta.

Al voto in 67 Comuni con più di 15 mila abitanti che, non avendo eletto il sindaco al primo turno, sono stati chiamati al ballottaggio. I Comuni capoluogo al ballottaggio sono nove: Matera, Chieti, Crotone, Reggio Calabria, Andria, Lecco, Bolzano, Arezzo e Aosta.

Ferrara (centrosinistra) sindaco di Chieti – Diego Ferrara è il nuovo sindaco di Chieti. Ha sconfitto al ballottaggio il candidato del centrodestra Fabrizio Di Stefano. Ferrara, espressione del centrosinistra, si è apparentato con le 4 liste civiche del candidato sindaco Paolo De Cesare. Festeggiamenti sono in corso davanti alla sede del comitato elettorale di Ferrara in corso Marrucino, presenti il segretario regionale del PD Michele Fina e il consigliere regionale Silvio Paolucci. Ferrara ha vinto con quasi il 56 per cento.

Crotone: nuovo sindaco è l’outsider Voce – Crotone punta decisamente su Vincenzo Voce. L’outsider sostenuto da un pugno di liste civiche, distanti dai partiti, è il nuovo sindaco della città. E’ quasi doppia, infatti la percentuale che vede Voce prevalere con il 63,95%, in modo più che netto contro l’avversario di centrodestra Antonio Manica supportato da dieci liste tra cui Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia (36,05%). Al primo turno Voce aveva ottenuto poco meno di 12 mila voti (36,22%) mentre Manica aveva ottenuto il 41,60%. Le elezioni comunali a Crotone, ex citta’ operaia calabrese, dove il Pd e’ alle prese con lotte intestine sono state caratterizzate dalla mancanza di partito. Il candidato del centrosinistra e di una parte dei dem, Danilo Arcuri, infatti era stato escluso dal ballottaggio assieme a quello del Movimento 5 Stelle, Andrea Correggia.

Arezzo, Ghinelli, 10 punti avanti mi rilasso – “Siamo avanti di 10 punti anche se mancano 20 sezioni ancora da scrutinare. Fatemi arrivare in fondo. Ovviamente sono molto più rilassato di un’ora fa”. Lo ha detto l’ingegner Alessandro Ghinelli, sindaco del centrodestra uscente di Arezzo che si avvia verso la riconferma, in merito allo spoglio per il ballottaggio con il medico Luciano Ralli, sostenuto dal Pd e da liste civiche. “I conti facciamoli a bocce ferme”, ha aggiunto brevemente Ghinelli.

Reggio, Falcomatà verso la riconferma – Si avvia verso la riconferma il sindaco uscente di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà del Pd. Quando sono state scrutinate 200 sezioni su 218, il candidato del centrosinistra veleggia su una percentuale che sfiora il 58,35% mentre il competitor Antonino Minicuci, candidato sindaco indicato dalla Lega a capo di una coalizione che comprende anche Forza Italia e fratelli d’Italiae altre liste civiche, è al 41,65% . Nel quartier generale di Falcomatà, la cui candidatura è stata sostenuta da 11 liste, oltre a quella del Pd, c’è già chi festeggia. Lo stacco tra i due è praticamente incolmabile. Al primo turno Falcomatà era stato il più votato con il 37,17% mentre Minicuci si era fermato al 33,69%.

Matera: M5s verso vittoria, “è una favola” – “Una cenerentola politica che è riuscita davvero a fare la storia di questa città”: queste le prima parole pronunciate da Domenico Bennardi, candidato del M5s che è in netto vantaggio nel ballottaggio per l’elezione a sindaco di Matera. Bennardi, che ha definito il successo verso cui si sta avviando “inaspettato” e “incredibile”, rispondendo alle domande dell’ANSA ha annunciato che “competenza e capacità politica” saranno i criteri per la formazione della giunta, che sarà composta da esponenti “della coalizione”. Primi punti da affrontare: “Tutela della materanità e problema della sanità”.

