“Quando andremo al governo, ogni anno faremo mettere a dimora un milione di nuovi alberi, naturalmente in aggiunta a quelli già previsti nei piani nazionali e regionali esistenti. Il mio sogno è quello di realizzare dei boschi circolari, intorno alle grandi città, e dei boschi radiali, dei veri e propri corridoi verdi fra le case”. E’ la proposta ecologica di Silvio Berlusconi che dedica all’ambiente il video-pillola della giornata.

“Nelle nostre città il verde scarseggia, interi quartieri sono fatti di solo cemento – sottolinea il presidente di Forza Italia – eppure vivere nel verde significa vivere meglio, in modo più naturale, circondati dalla bellezza, con un’aria più pulita e più fresca. Ne va della nostra salute, della qualità delle nostre vite”. Quindi invita gli elettori ad andare a votare per FI il 25 settembre e ironizza: “Devi votare il simbolo di Forza Italia, su cui c’è, ancora, il mio nome, che io ho chiesto fosse in verde e invece è, ancora, in blu”.



Fonte Ansa.it