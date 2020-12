(ANSA) – BOLOGNA, 18 DIC – “L’importante è avere tutti la

consapevolezza che ci sia un grande rigore per evitare terza

ondata”. Lo ha detto il presidente della conferenza delle

Regioni Stefano Bonaccini, parlando a Mattino 5 delle scelte di

misure per le imminenti festività natalizie. Che la terza ondata

della pandemia possa arrivare “lo dicono un po’ tutti gli

scienziati – ha aggiunto – ma il

punto è come arriva. Se saràlieve la si gestirà in maniera differente che se arriverà moltoalta”. Rispetto al confronto in atto tra Regioni e Governo,ha detto Bonaccini, “sono due le ipotesi in campo. Una zonarossa che prosegua dalla vigilia di Natale all’Epifania, oppurealternata con qualche allentamento. Io privilegerei questaseconda ipotesi” anche se “non non è una scelta facile”. (ANSA).

Fonte Ansa.it

