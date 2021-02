‘I nomi dei ministri? saranno quelli indicati da Draghi’. La senatrice della Lega, Giulia Bongiorno, chiamata in causa in alcuni retroscena, parlando a Tagadà si chiama fuori dal totoministri: “Non stiamo andando dal premier incaricato per giudicare le sue scelte, andranno bene le personalità che sceglierà”

Fonte Ansa.it

