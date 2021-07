E sul tema accelera anche Silvio Berlusconi: “Il processo di costruzione del Centro Destra Unito sempre più credo debba essere il nostro orizzonte in vista del 2023. Un progetto che ha sollevato tanti dubbi, ma credo che sarà la forza stessa delle cose a portarci in questa direzione”.

“Provano sempre a farmi litigare con Berlusconi, ma non ci riusciranno, Berlusconi è stato un grande della politica, dell’editoria, del calcio, della cultura”. Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini intervenendo all’assemblea di NcI.

“La federazione del centrodestra nasce dal basso, dai territori e dai fatti, nei gazebo in cui si raccolgono le firme per i referendum della giustizia. Nei fatti c’è già, io spero che l’estate la faccia nascere”. Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini a chi gli chiede, a margine dell’Assemblea di NcI, quando nascerà la federazione del centrodestra.

in

by

C.destra, Salvini: spero in estate una federazione

Corriere Quotidiano – Giornale nazionale di informazione online | Testata giornalistica n° 53 del 4/3/2015 registrata presso il Tribunale di Milano – N. Iscrizione al ROC: 25434 | Direzione e Redazione – info@corrierequotidiano.it | Tutti i diritti sono riservati | Concessionaria per la Pubblicità Pubbli1 – Direzione Pubblicità: Pubbli1 – Informativa Privacy – Informativa Cookies | Testata giornalistica iscritta al Registro Trasparenza del MISE e al Registro Europeo della Trasparenza al n. 512674425996-30 - Developed by Net pc solution - Adriano Giallongo

Accetto

Come indicato nella cookie policy, noi e alcuni partner selezionati nonché gli intermediari del mercato pubblicitario facciamo uso di tecnologie, quali i cookie, per raccogliere ed elaborare dati personali dai dispositivi (ad esempio l'indirizzo IP, tracciamenti precisi dei dispositivi e della posizione geografica), al fine di garantire le funzionalità tecniche, mostrarti pubblicità personalizzata, misurarne la performance, analizzare le nostre audience e migliorare i nostri prodotti e servizi. Privacy and Cookie Policy