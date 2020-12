(ANSA) – CATANZARO, 31 DIC – “Quello che è sicuro è che non

voteremo il 14 febbraio. Non siamo così scriteriati da mandare i

calabresi al voto con l’indice Rt che da 0,64 è passato a quasi

2 e con il numero di contagi che è raddoppiato in due giorni”.

Lo ha detto il presidente facente funzioni della Regione

Calabria, Nino Spirlì in una diretta facebook.



