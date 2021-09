Un referendum per depenalizzare la coltivazione di cannabis e aprire alla legalizzazione. Lo annunciano i Radicali italiani. La campagna, come riferisce una nota, sarà lanciata domani alle 17. “Il quesito referendario depositato propone di intervenire sia sul piano della rilevanza penale sia su quello delle sanzioni amministrative per quanto riguarda la cannabis – si spiega – legalizzare vuol dire togliere ossigeno alle mafie che gestiscono il traffico e lo spaccio”.



Fonte Ansa.it