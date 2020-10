“Il Senato non chiude, come annunciato ieri. Oggi le Commissioni hanno ripreso regolarmente i propri lavori dopo i controlli imposti dai protocolli di sicurezza anti CoVid”. Lo dichiara il Presidente del Senato Elisabetta Casellati. “L’accertamento della positività al Covid-19 di due senatori è stato affrontato con il necessario rigore ma anche con la consapevolezza che le attività devono andare avanti e garantire la continuità legislativa”, conclude Casellati.

“Non ci sarà alcun fermo dei lavori del Senato, perché non ce n’è alcun motivo né bisogno”, ha detto stamani Roberto Fico, presidente della Camera, in merito alla eventualità che possa slittare l’esame del Dl Agosto, all’esame di Palazzo Madama prima di essere passato a Montecitorio, in seguito ai due casi di senatori positivi al Covid tra le fila dei Cinque Stelle. “Il presidente del Senato è stato chiarissimo – ha affermato – io sono con lei”. “So che è giusto mantenere le Camere aperte – ha aggiunto – È giusto che si facciano i tracciamenti rispetto ai contagi e si vada avanti normalmente come qualsiasi altro tipo di struttura”. “La Casellati – ha concluso – da questo punto di vista, sta facendo un ottimo lavoro”.

La commissione Bilancio del Senato concluderà domani l’esame del dl Agosto: lo ha stabilito all’unanimità la conferenza dei capigruppo secondo quanto riferito ai cronisti dal capogruppo Pd Andrea Marcucci. Il testo, che scade il 13 ottobre e deve ancora essere esaminato dalla Camera, andrà in Aula lunedì prossimo a Palazzo Madama.



Fonte Ansa.it

