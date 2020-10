(ANSA) – CAGLIARI, 25 OTT – Si vota dalle 7 di questa mattina

nei 156 Comuni della Sardegna chiamati ad eleggere il sindaco e

il nuovo Consiglio comunale, ma con lo spettro del Covid e

un’affluenza che si preannuncia bassissima.

La Regione Sardegna ha confermato le elezioni in piena seconda

ondata del virus, ma molti scrutatori e presidenti di seggio

hanno rinunciato.

Soltanto ieri la Sardegna ha registrato 329 nuovi contagi, 12

ricoveri in più e tre morti. Facile ipotizzare che molti

elettori resteranno a casa per il timore del contagio.

A Quartu Sant’Elena,

terza città della Sardegna per numero diabitanti, ieri all’insediamento dei seggi non si sono presentati12 presidenti di seggio e una ventina di scrutatori, che sonostati rimpiazzati con altri che avevano presentato domanda.Situazioni analoghe, ma con numeri minori, in altri centridell’isola.Nuoro a parte – unico capoluogo di provincia al voto – è sfumatala possibilità che gli elettori positivi al coronavirus, inquarantena o in isolamento fiduciario possano votare da casa: lalegge nazionale, infatti, consente il voto domiciliare perqueste categorie di persone solo se vivono in un Comune dove èpresente un Covid hospital, quindi solo Nuoro. (ANSA).

Fonte Ansa.it

