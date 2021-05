Comunali: Tajani, a Roma vinceremo con Bertolaso

Continua il confronto interno ai partiti in vista delle Comunali. Il centrodestra si interroga dopo il no di Albertini a Milano mentre sembra più probabile che Bertolaso alla fine accetti la candidatura per la Capitale. “Noi stiamo cercando candidati che possano allargare i confini del centrodestra – dice a Radio 24 il coordinatore azzurro Antonio Tajani – per vincere e governare. Bisogna trovare soprattutto degli ottimi sindaci. Su Roma puntiamo sempre su Bertolaso. Peccato per Albertini, troveremo un candidato vincente” anche a Milano. A Roma “siamo convinti che con Bertolaso andremo al ballottaggio e vinceremo”, ha aggiunto.



