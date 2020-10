(ANSA) – CATANZARO, 03 OTT – Turno di ballottaggio domenica 4

e lunedì 5 ottobre in Calabria. Oltre che a Reggio e Crotone,

unici capoluoghi di provincia al voto per l’elezione del sindaco

e del Consiglio comunale, le urne saranno aperte anche a

Castrovillari, San Giovanni in Fiore,Cirò Marina e Taurianova,

tutti comuni con popolazione superiore ai 15 mila abitanti.

Sulle rive dello Stretto si confronteranno il sindaco

uscente Giuseppe Falcomatà, del centrosinistra, che al primo

turno ha ottenuto il 37,17% dei voti contro il candidato sindaco

del centrodestra Antonino Minicuci, indicato dalla Lega e

sostenuto da Forza Italia, Fratelli d’Italia e da liste civiche

(33,69%). Nessun apparentamento è stato stretto con gli altri

aspiranti alla massima carica.

Altro match importante è quello di Crotone dove si

confronteranno Antonio Manica, del centrodestra, sostenuto da

dieci liste tra cui Lega, Fdi e Forza Italia e che ha ottenuto

il 41,60% d voti al primo turno, e l’outsider civico Vincenzo

Voce candidato sindaco supportato da quattro liste che ha

raccolto il 36,21%. Anche in questo caso niente apparentamenti.

Le altre sfide in salsa calabra sono quelle di

Castrovillari con Giancarlo Lamensa del centrodestra (43,48%)

contro Domenico Lo Polito del centrosinistra (36,85); San

Giovanni in Fiore che vede schierati da una parte l’ex sindaco Antonio Barile (19,72%) e dall’altra Rosaria Succurro,

centrodestra, (25,62%); Cirò Marina: Sergio Ferrari (39,38%)

contro Giuseppe Dell’Aquila (35,20%) e Taurianova con Fabio

Scionti, centrosinistra, contro il leghista Roy Biasi (42,59).

(ANSA).



