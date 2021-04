La Conferenza delle regioni e delle province autonome, riunita oggi in sessione straordinaria, ha eletto all’unanimità presidente Massimiliano Fedriga (governatore del Friuli Venezia Giulia) e vicepresidente Michele Emiliano (governatore della Puglia). Secondo quanto si è appreso, più volte è stato sottolineato il clima di coesione tra i presidenti delle varie regioni, indipendentemente dal colore politico di ciascuno. Tutti hanno avuto parole di apprezzamento per l’operato di Bonaccini, presidente uscente, e per Fedriga, che gli subentra. Quest’ultimo in pratica faceva già da tempo un coordinamento tra i governatori del centrodestra, mantenendo comunque rapporti distesi anche con i presidenti di regione di altre parti politiche. Ora rappresenterà invece tutti i governatori, in un organismo – la Conferenza – che con il tempo ha assunto un ruolo crescente. Bonaccini, è stato ribadito, ha lasciato la carica senza alcuna forzatura né accelerazione: si trattava di un passaggio previsto e che occorreva fare essendo oltre ogni prorogatio.

“Il mio impegno sarà quello di trovare una unità di intenti e una sintesi costruttiva tra tutti i componenti delle assise da un lato e il Governo dall’altro, superando gli steccati degli schieramenti. Soprattutto in questo momento di difficoltà che stiamo ancora attraversando, diventa di fondamentale importanza trovare una linea comune che permetta al sistema Paese di uscire dall’emergenza sanitaria e di affrontare, nel migliore dei modi, le sfide future che avremo davanti”. È il commento del presidente del Fvg Massimiliano Fedriga al termine del voto con il quale è stato eletto all’unanimità al vertice della Conferenza delle Regioni.

Il governatore della Puglia Michele Emiliano è stato eletto vicepresidente della Conferenza delle Regioni. “La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome assieme al Parlamento rappresenta in maniera concreta e nella prassi politica quotidiana l’Unità d’Italia – ha dichiarato – Sotto la guida di Stefano Bonaccini siamo stati sempre capaci di trovare scelte condivise tra personalità molto diverse tra loro e politicamente legate a differenti forze politiche nel nome dell’interesse generale del Paese. È stato un privilegio lavorare con lui, insieme al vice presidente Giovanni Toti”. “Massimiliano Fedriga potrà sempre contare sulla mia leale e incondizionata collaborazione nello svolgimento di questa delicatissima funzione di governo del Paese – aggiunge Emiliano -. Così come potranno contare tutti i presidenti di Regione e Province autonome. Siamo diventati amici sul serio in questi anni, un’amicizia forgiata anche in momenti drammatici, ci siamo aiutati moltissimo, lavorando senza distinzione di partito e sempre nell’interesse generale. Li ringrazio per questo grande onore che ricevo oggi da tutti loro”

