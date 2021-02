Funerali di Stato per l’Ambasciatore Luca Attanasio e il carabiniere Vittorio Iacovacci uccisi in un agguato in Congo. Alla cerimonia funebre nella Basilica di Santa Maria degli Angeli a Roma partecipano, tra gli altri, il premier Mario Draghi e la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati in rappresentanza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Il personale diplomatico del ministero degli Esteri ha voluto onorare il collega e amico

Luca Attanasio e il carabiniere Vittorio Iacovacci uccisi in un agguato in Congo. All’ora d’inizio dei funerali di Stato i diplomatici,, sono scesi nel piazzale antistante la Farnesina e si sono raccolti in silenzio. Distanziati e con la mascherina, hanno preso parte numerosi all’iniziativa.

