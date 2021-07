(ANSA) – MILANO, 22 LUG – “Non si ravvede alcuna

responsabilità professionale da imputare sotto il profilo

penalistico a carico dei sanitari intervenuti”. Lo scrive il

pool di esperti, guidato dal medico legale Cristina Cattaneo e

nominato dalla Procura di Milano, nella consulenza depositata

nelle nuove indagini, ordinate dal gip nei mesi scorsi, sulla

morte di Imane Fadil, modella marocchina e testimone ‘chiave’

nei processi sul caso Ruby, deceduta il primo marzo 2019 dopo

oltre un mese di ricovero e una lunga agonia per una rara forma

di aplasia midollare. Indagati, come atto dovuto e a garanzia,

per omicidio colposo 12 medici dell’Humanitas di Rozzano.

(ANSA).



Fonte Ansa.it