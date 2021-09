“Se andremo al ballottaggio, come credo, mi auguro che il Pd ci appoggi”. Così il leader del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, a Torino per sostenere la candidata sindaca M5s Valentina Sganga, ha risposto ai giornalisti sull’ipotesi ballottaggio nel capoluogo piemontese. “Ma non ci sono le condizioni in questo momento – ha aggiunto ulteriormente incalzato dai reporter – per poter dire, dopo gli atteggiamenti assunti dal Partito democratico torinese, che noi appoggiamo il Pd a Torino”.

Nel corso delle proteste contro il green pass nel capoluogo piemontese, l’ex premier è stato duramente contestato.



Fonte Ansa.it