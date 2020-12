“Tutti ci dicono che la pandemia avrà pesanti conseguenze anche l’anno prossimo, se non anche nel 2022”. Lo dice il premier Giuseppe Conte all’evento “Nuovo bilancio e Next Generation Eu: un piano europeo per far ripartire l’Italia”. Ma il Recovery fund in Ue è “in dirittura d’arrivo”, sottolinea

Fonte Ansa.it

Advertisements