“Noi abbiamo sempre adottato una linea coerente: la tutela della salute e’ al primo posto, anche perche’ le ricadute positive sulla produzione; trasparenza; adeguatezza e proporzionalita'”. Lo dice Giuseppe Conte parlando fuori da Palazzo Chigi.

“Abbiamo una rigorosa raccomandazione – ha detto il premier – anche per le case private: anche in famiglia dobbiamo stare attenti. Se riceviamo amici e parenti stiamo attenti e manteniamo le distanze. Sono le situazioni in cui più si diffonde il contagio”.

“Abbiamo ritenuto opportuno e necessario recuperare il rapporto tra stato e regioni che avevamo costruito nella fase più dura: potranno adottare misure più restrittive ma saranno limitate nell’allentamento, salvo misure concordate con il ministro della Salute”.

“Vogliamo essere piu’ rigorosi per evitare nuove misure restrittive per le attivita’ produttive”, ha detto ancora il premier

Fonte Ansa.it

