(ANSA) – ASSISI (PERUGIA), 26 SET – Venti metri di coperte

termiche sono state collocate sulle porte della Basilica

Superiore di San Francesco ad Assisi alla vigilia della Giornata

mondiale del migrante. Aderendo al progetto artistico “Eldorato”

di Giovanni de Gara, anche la comunità dei frati del Sacro

Convento di Assisi ha fatto sentire la sua voce sul tema delle

migrazioni.

Presenti alla cerimonia, oltre all’artista De Gara, anche

padre Mauro Gambetti, Custode del Sacro Convento di Assisi,

padre Marco Moroni, e padre Enzo Fortunato, direttore della sala

stampa del Sacro Convento.

“Di fronte a 40-50 milioni di sfollati a causa di guerre,

conflitti, disastri ambientali e oggi anche per la pandemia non

possiamo rimanere indifferenti”, ha detto all’ANSA padre

Fortunato. “Una tragica condizione di sfollati e profughi – ha

aggiunto – che è stata sperimentata anche dal piccolo Gesù con i

suoi genitori nella fuga in Egitto”.

Sull’installazione delle termocoperte ha sottolineato padre

Fortunato il fatto che “possano provocare delle domande nei

tanti pellegrini che giungono ad Assisi alla vigilia della

visita del Papa e della festa di San Francesco”.

“Quello di Eldorato è un messaggio importante – ha detto

padre Gambetti – che ci fa interrogare su cosa veramente dà

ricchezza. L’oro abbellisce, ma la vera ricchezza sta nella

gioia che noi possiamo portare o avere nel cuore, non è legata a

un metallo. La gioia vera sta in quest’oro dei poveri, dove c’è

la possibilità di stringere relazioni, stringersi insieme e

sperimentare la gioia”. (ANSA).



Fonte Ansa.it

