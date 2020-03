(ANSA) – ROMA, 26 MAR – “Agli italiani in difficoltà sia data la possibilità di pagare solo quando l’emergenza Coronavirus sarà finita, e tutti saranno realmente in sicurezza. Stop a mutui, tasse, versamenti e cartelle Equitalia. Subito aiuti concreti per imprese, lavoratori e famiglie”.

Lo scrive su Twitter Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati.



