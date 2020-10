(ANSA) – CAGLIARI, 23 OTT – Didattica a distanza per le

scuole superiori e l’università, alleggerimento della capienza

nel trasporto pubblico locale, stretta generale sugli

assembramenti, limitazioni ulteriori sugli sport di contatto,

stop alle feste legate alle cerimonie. Questi i punti principali

dell’ordinanza che il presidente della Regione Sardegna

Christian Solinas dovrebbe adottare al più tardi domani, con

entrata in vigore lunedì 26 ottobre.

E’ quanto emerge dal vertice che si è tenuto in videoconferenza

e al quale hanno preso parte lo stesso governatore, l’assessore

della Sanità Mario Nieddu e il direttore generale

dell’Assessorato Marcello Tidore,

Advertisements

i componenti del Comitatoscientifico regionale Stefano Vella e Giovanni Sotgiu, ilpresidente del Consiglio regionale Michele Pais, i capigruppoMichele Ciusa (M5s), Francesco Agus (Progressisti), GianfrancoGanau (Pd), Daniele Cocco (LeU), Franco Mula (Psd’Az), FrancescoMura (FdI), Dario Giagoni (Lega), Aldo Salaris (Riformatori),Angelo Cocciu (Forza Italia).Da stabilire le misure per bar, pub e ristoranti che potrebberoessere oggetto di un secondo provvedimento da emanare a strettogiro, dopo – secondo quanto si apprende – una riunione delConsiglio regionale per permettere a Solinas di riferire sullasituazione.In generale la tendenza è quella di vietare totalmente gliassembramenti, prescrivendo quindi il consumo di cibi e bevandeesclusivamente seduti al tavolo. Si tratta di stabilire gliorari di chiusura, decidendo eventualmente di anticiparli alle23 o alle 22. Possibili limitazioni degli accessi in Sardegnavia aria e via mare, ma. avrebbe detto il presidente Solinas,compatibilmente con le decisioni nazionali, e in ogni casoquesta misura potrebbe essere successiva. (ANSA).

Fonte Ansa.it

Advertisements

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram