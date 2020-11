“Sono ore impegnative: eravamo a consulto con i nostri esperti per valutare la curva epidemiologica per valutare gli scenari prossimi futuri. Oggi è venerdì e come sapete c’è il monitoraggio settimanale. Nel pomeriggio avremo delle novità“. Lo dice il premier Giuseppe Conte all’evento “Generazione energia”, collegandosi dopo la riunione con i capi delegazione di maggioranza, alla presenza di Franco Locatelli e Silvio Brusaferro.

Il nuovo Dpcm in vista delle

Advertisements

Advertisements

festività del Natale dunque comincia a delinearsi in relazione anche ai diversi scenari epidemiologici. Nel pomeriggio il monitoraggio settimanale Iss-Ministero della Salute dovrebbe certificare una discesa della curva e un abbassamento dell’RT. Nonostante i medici

Fonte Ansa.it

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram