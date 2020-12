(ANSA) – ROMA, 19 DIC – Il decreto legge con le nuove misure

anti contagio da Covid-19 per il periodo natalizio è stato

pubblicato in Gazzetta ufficiale. Il provvedimento è in vigore

da oggi, 19 dicembre.

Rispetto alla bozza del testo entrata in Cdm, si aggiunge un

articolo relativo ai ristori immediati per bar e ristoranti.

“E’ riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite



