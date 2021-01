L’ex presidente del Senato, Franco Marini, 87 anni, è ricoverato a Rieti, nel reparto Covid dell’ospedale San Camillo de Lellis. L’esponente del Pd, in ospedale da due giorni dopo essere risultato positivo ed aver accusato sintomi, è in condizioni stabili ed è tenuto in respirazione assistita.

“Le condizioni generali del presidente Franco Marini, ricoverato presso il reparto Covid di terapia sub intensiva dallo scorso 2 gennaio, sono al momento

stazionarie e mostrano una insufficienza respiratoria di medio grado. Il paziente è strettamente monitorato e sottoposto a terapia ventilatoria e a terapia farmacologica”. E’ quanto dichiara il direttore del Dea e del reparto Covid di sub intensiva dell’ospedale de’ Lellis di Rieti, Flavio Mancini, in merito alle condizioni diMarini.

Fonte Ansa.it

