(ANSA) – CATANZARO, 24 APR – Il presidente ff della Regione

Calabria Nino Spirlì ha firmato oggi l’ordinanza n. 28 che

recepisce il provvedimento dello scorso 23 aprile con il quale

il ministro della Salute Roberto Speranza, nell’ambito delle

misure per la prevenzione e la gestione dell’emergenza

epidemiologica da Covid-19, ha disposto che, da lunedì 26

aprile, continuino ad applicarsi, in tutto il territorio

regionale, le misure della “zona arancione”.

L’ordinanza introduce anche misure per la didattica delle

scuole di ogni ordine e grado, in applicazione dell’articolo 3

del decreto legge 22 aprile 2021 n.52, “disposizioni urgenti per

le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine

e grado e per l’istruzione superiore”. “In particolare – è

scritto nell’ordinanza -, fino alla conclusione dell’anno

scolastico 2020-2021, le istituzioni scolastiche secondarie di

secondo grado statali e paritarie e le scuole di istruzione e

formazione professionale limitano la didattica in presenza a non

più del 70% della rispettiva popolazione studentesca, nel

rispetto di tutte le misure di prevenzione vigenti; la restante

parte della popolazione studentesca si avvarrà della didattica a

distanza, fatte salve le deroghe circa l’attività in presenza,

già individuate nelle specifiche ordinanze emergenziali e nelle

disposizioni nazionali vigenti”.

Nel provvedimento si ribadisce la raccomandazione, per le

istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado “di

garantire e rendere pienamente fruibile la didattica integrata

online, in modalità sincrona per la restante parte degli

studenti non presenti in aula; di favorire la didattica digitale

integrata per tutti gli studenti le cui famiglie ne facciano

esplicita richiesta con modalità specificamente definite,

nell’ottica di una migliore gestione della ripresa della

didattica in presenza”. (ANSA).



Fonte Ansa.it

