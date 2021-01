(ANSA) – MILANO, 31 GEN – “Per la zona gialla sono contento

come tutti, poi quello che pensavo rispetto alla gestione dei

numeri l’ho detto. È chiaro che la qualità dei numeri è

fondamentale e io ancora oggi vedo incertezza”. Lo ha detto il

sindaco di Milano, Giuseppe Sala, parlando dell’ingresso della

Lombardia in zona gialla a margine dell’evento in ricordo della

deportazione degli ebrei da Milano.



Advertisements