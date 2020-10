(ANSA) – CAGLIARI, 29 OTT – Il governatore della Sardegna

Christian Solinas è intenzionato ad adottare oggi l’ordinanza

per posticipare le chiusure di bar e ristoranti dalle 18 –

orario previsto nel Dpcm – rispettivamente alle 20 e alle 23.

Non prima, però, di aver condiviso la bozza finale con il

Governo. Il ministro degli Affari regionali Francesco Boccia ha

infatti annunciato già ieri l’impugnazione di tutti i

provvedimenti presi dalle singole Regioni che aggirino il

decreto. Anche per questo Solinas, in accordo con il Comitato

tecnico scientifico, intende legare le misure che allargano le

maglie

del Dpcm a una griglia di parametri sulla base del numerodei contagi e dei ricoverati ogni 100mila abitanti: se si superaun certo livello, la Regione si impegna a chiudere ciò che inderoga al Dpcm ha voluto aprire.D’altra parte l’ordinanza dovrebbe contenere altre misure chealleggeriscono la rigidità di quelle del Governo: l’apertura deiteatri prevedendo una capienza del 20% e – forse – dellepalestre, escludendo però l’utilizzo degli spogliatoi. Previstapoi la riduzione dei collegamenti aerei da e per l’Isola (duevoli andata e ritorno su Cagliari per Roma e Milano, un volo a/ra testa per Olbia e Alghero) per testare con più facilità ipasseggeri in arrivo ricorrendo ai test antigienici che laProtezione civile nazionale sta inviando in Sardegna.Ma se i ministri dei Trasporti e della Salute, De Micheli eSperanza, avrebbero già dato un sostanziale via libera sullematerie che li riguardano, resta l’incognita Boccia. Così, Solinas intende condividere con Roma i dettagli delprovvedimento anche perché, avrebbe detto ieri durante ilvertice fiume con i capigruppo di maggioranza e opposizione e imembri del Comitato scientifico regionale, “è inutile farlo sepoi sarà impugnato”. Dovrebbero invece passare il vaglio di Romasenza problemi, le misure più restrittive rispetto al Dcpm:scuole superiori chiuse con la didattica a distanza che passa al100% e riduzione dei posti nei trasporti pubblici locali sino al50% di quelli disponibili. (ANSA).

Fonte Ansa.it

